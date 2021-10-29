«Его пытались взять наскоком миллионы раз». Джошуа отдал должное опыту Усика, но пообещал убить украинца
«Один мощный удар – и все может измениться». Джошуа настаивает на поединке Фьюри с Уайтом
Энтони считает, что «Цыганскому королю» стоит добавить несколько хороших бойцов в свое резюме
29 октября 14:17
Энтони Джошуа / Фото: Mathcroom
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) признался в интервью Youtube каналу iFL TV, что с радостью будет наблюдать за поединком чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO):
Ему нужно добавить еще имена в своем резюме. Я, как и он, думаю, что он победит Уайта. Но это ведь хэвивейта – одна плохая ночь, один сильный удар, и все переворачивается вверх дном. Я хочу, чтобы ребята вдохнули новую жизнь в супертяжелый дивизион.
Долгое время тут было не очень интересно. Это будет чудесное сражение, я в предвкушении.
Джошуа не против помощи Фьюри в подготовке к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO).