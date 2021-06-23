От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились

А сам британец стал более дерзким в высказываниях

Мнение

Уайлдер верит в Усика, Фьюри - нет / Фото - facebook.com/Alexanderusyk

Уже 25-го сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» должен состояться чемпионский бой в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA WBO, IBF Энтони Джошуа и обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

Бой постепенно раскручивается не только в Украине, но и в Великобритании, и в этот процесс вовлечены все. В первую очередь, включая самих боксеров, а также участников другого чемпионского боя в хэвивейте – между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Сейчас все ожидают, что эти два поединка будут своеобразными «полуфиналами», победители которых сойдутся в главном противостоянии и оспорят звание абсолютного чемпиона мира.

Фото - The Irish Sun

Бой мечты между Фьюри и Джошуа может состояться до конца года, и сам «Цыганский король» уверен, что Усик этому не помешает и не сможет оказать достойную конкуренцию AJ.

«Думаю, не сможет, – говорит Тайсон. – На мой взгляд, Усик проиграл Дереку Чисору, а тот уже на 10 лет отдалился от своих лучших результатов. Он крузер, которого Уайлдер нокаутировал бы в первом раунде!»

Однако сам Уайлдер, которому Фьюри очень редко выписывает такие комплименты, был не настолько категоричен и даже высказал кардинально противоположное мнение – он верит в Усика.

«Все представляют собой угрозу, пока не будет доказано обратное. Каждый бой опасен – никогда не знаешь, какой вечер будет у человека».

Видимо, из Америки бои Усика смотрятся по-другому, поскольку новый тренер Уайлдера Малик Скотт считает, что украинец – самый неприятный боксер в хэвивейте, с которым никто не хотел бы драться, поэтому Джошуа нужно отдать должное, что он согласился это сделать.

«Вы должны поблагодарить Джошуа за то, что он сразится с ним. Усик – не тот парень, с которым все хотят сразиться – это парень, с которым люди предпочли бы не драться. Усик учится в поединках против самых опасных парней, причем у него не было плана на семь боев. Это его третий бой в хэвивейте, и это большой прорыв. Будет интересно, как Усик отреагирует на размер и технику Джошуа, и как Джошуа справиться со скоростью Усика как левши».

Фьюри и Уайлдер встретятся 24 июля / Фото - twitter.com/Tyson_Fury

Сам Джошуа, который во всю работает в тренировочном лагере и спаррингует с «двойником Усика» не сомневается в своей победе. Он уверен, что украинец не покажет ему ничего нового, что способно его удивить.

«Я не боюсь никого из них. Он не покажет то, что я не видел раньше. Две руки, две ноги, мозг и немного сердца. Он хороший боец, я бросаю себе вызов на тренировке. Так что, да, давайте сделаем это».

Кстати, будучи вовлеченным в раскрутку боя, Джошуа стал бросаться более дерзкими высказываниями и демонстрировать все меньше уважения к Усику. Наверное, такое поведение – самый верный способ привлечь интерес фанатов.

«Люди не знают, что я могу сделать, пока они не выйдут на ринг со мной, – пафосно говорит Энтони. – Я покажу, что я собираюсь делать. Я поставлю еще одну галочку, когда прозвучит последний звонок - если он действительно прозвучит!»

New chapter with @LoveHempuk, health is wealth pic.twitter.com/rsnKcIgQ34 — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) June 21, 2021

Складывается ощущение, что это все паззлы большой игры по зарабатыванию денег. Может быть, у суперзвезд мирового бокса и нет методичек, но они четко знают, в какой момент что нужно сказать, чтобы стать еще интереснее для болельщиков и привлечь их внимание к следующему бою.

Кстати, по поводу высказываний Фьюри и Уайлдера: никому больше не кажется, что они прикидывают вариант встречи в конце года именно с Усиком, а не Джошуа? А что если? При всей показухе с целью заработать побольше, в боксе есть и большая спортивная составляющая. За это его и любим.