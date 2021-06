От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились

Уайлдер верит в Усика, Фьюри - нет / Фото - facebook.com/Alexanderusyk

Уже 25-го сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» должен состояться чемпионский бой в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA WBO, IBF Энтони Джошуа и обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

Бой постепенно раскручивается не только в Украине, но и в Великобритании, и в этот процесс вовлечены все. В первую очередь, включая самих боксеров, а также участников другого чемпионского боя в хэвивейте – между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Сейчас все ожидают, что эти два поединка будут своеобразными «полуфиналами», победители которых сойдутся в главном противостоянии и оспорят звание абсолютного чемпиона мира.

Бой мечты между Фьюри и Джошуа может состояться до конца года, и сам «Цыганский король» уверен, что Усик этому не помешает и не сможет оказать достойную конкуренцию AJ.

Однако сам Уайлдер, которому Фьюри очень редко выписывает такие комплименты, был не настолько категоричен и даже высказал кардинально противоположное мнение – он верит в Усика.

Видимо, из Америки бои Усика смотрятся по-другому, поскольку новый тренер Уайлдера Малик Скотт считает, что украинец – самый неприятный боксер в хэвивейте, с которым никто не хотел бы драться, поэтому Джошуа нужно отдать должное, что он согласился это сделать.

Сам Джошуа, который во всю работает в тренировочном лагере и спаррингует с «двойником Усика» не сомневается в своей победе. Он уверен, что украинец не покажет ему ничего нового, что способно его удивить.

Кстати, будучи вовлеченным в раскрутку боя, Джошуа стал бросаться более дерзкими высказываниями и демонстрировать все меньше уважения к Усику. Наверное, такое поведение – самый верный способ привлечь интерес фанатов.

New chapter with @LoveHempuk, health is wealth pic.twitter.com/rsnKcIgQ34