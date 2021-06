«Планируют разрушение по обе стороны Атлантического океана». Фьюри и Джойс встретились накануне предстоящих поединков

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

24 июля подопечные Фрэнка Уоррена британцы Джо Джойс (12-0, 11 KO) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) проведут свои следующие поединки. Джойса ожидает бой с французом Карлосом Такамом (39-5-1, 28 KO) на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, а чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе сойдется в ринге с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) в Лас-Вегасе, США.



Супертяжеловесы накануне своих поединков встретились в зале. Уоррен в своем Twitter опубликовал фото представителей хэвивейта:

Just a couple of unbeaten Queensberry heavyweights planning some destruction on both sides of the pond on July 24th #AHeavyNight #FuryWilder3 #JoyceTakam @Tyson_Fury @JoeJoyceBoxing pic.twitter.com/VbA1BnUDtj