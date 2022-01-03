Портер: «Усик хорошо помнит бой, в котором проиграл мне»

Бывший чемпион мира вспомнил 2007 год

Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер в эфире телеканала Fox вспомнил 2007 год и свой бой на любительском ринге против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО).

«Вернуться уже в супертяжах? Сомневаюсь, что смогу показать там свой лучший бокс. Но да, такое было. Кажется, это был 2007 год. Мы дрались в среднем весе. Мне был 21 год. Думаю, он был приблизительно того же возраста. Там было четыре раунда по две минуты, компьютерная система подсчета. И я поребоксировал парня, который был выше меня, у которого были длиннее руки. К тому же левшу. Это был действительно хороший бой. Думаю, он хорошо его помнит. И я, конечно же, тоже. Я действительно перебоксировал его. Все было честно. Я победил по очкам, если не ошибаюсь, то у меня было 4 очка преимущества».

Напомним, Портер недавно завершил карьеру, в то время как Усик готовиться к реваншу против британца Энтони Джошуа.

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