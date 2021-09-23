Портер: «Усик побьет Джошуа, а потом все вспомнят, что я побеждал Александра»

Американец пересекался с украинцем на любительском ринге

Фото: Los Angeles Times

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) поделился мнением о шансах украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) победить обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Я не прикалываюсь над шансами Усика.Я рад видеть, что он продолжает в том же духе. Каковы его шансы побить Джошуа? Они стопроцентные! Я не знаю, кто победит. И у меня нет фаворита и андердога. Я не раскладывал шансы, не анализировал. Это один из тех поединков, которые я буду просто смотреть и которым я буду просто наслаждаться. У меня нет никаких ожиданий, у меня нет никаких предпочтений. Хотя, знаете, будет прикольно, если Усик победит, а потом болельщики будут вспоминать, что «когда-то этого парня побеждал Шон Портер». Разве что в таком плане.... Но знаете что... Это было так давно...»

Усик дрался с Портером на любительском турнире в 2006 году. Бой проходил в рамках среднего веса и победил американец.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец в начале недели прибыл в столицу Англии, где уже дал несколько интервью, а также провел открытую тренировку.

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.