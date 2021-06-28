«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса

Несмотря на это, Хорхе отметил неплохое выступление украинца в бою с японцем

Хорхе Линарес отправил Ломаченко на настил / Фото: Top Rank Хорхе Линарес (47-6, 29 KO), несмотря на убедительную победу экс-соперника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) нокаутом в девятом раунде, продолжает утверждать, что поединок с ним надломил «Хай-Тека». Об этом бывший чемпион мира в трех весовых категориях заявил в интервью Youtube каналу FightHype.com:

Ломаченко вернулся. Мне понравился этот бой, тем более Накатани – очень крутой парень. Он высокий и сложный соперник. У него очень большой рост. Люди могут увидеть, что это настоящий Ломаченко, так что я очень рад за него. Ломаченко не тот, каким был в бою со мной. Он другой. Ломаченко дрался с парнем, который не сделал ничего особенного. В ударах, скорости и комбинациях Накатани не было ничего такого. Это только сложный и высокий соперник. Так что после боя со мной Ломаченко уже не тот, но он вернулся очень хорошо. Напомним, что промоутер украинца Боб Арум уже провел переговоры по поводу реванша Ломаченко с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

Олег Шумейко-младший