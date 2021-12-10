Усик заработает еще денег. Его бой с Джошуа продал больше трансляций, чем поединок Энтони с Кличко

Результаты превзошли все ожидания

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Стало известно количество проданных платных трансляций (PPV) боя чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

По информации Sky Sports, платные трансляции поединка купили 1,232,000 человек, что превзошло все ожидания, а также показатели боя Владимир Кличко – Энтони Джошуа (1,145,000).

Таким образом, гонорар Усика, который ранее составлял 3 миллиона долларов, возрастет еще примерно на 2 млн.

Напомним, бой Усик – Джошуа состоялся 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Украинец одержал победу единогласным решением судей, после чего британец сразу же активировал опцию реванша.