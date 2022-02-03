Промоутер Джошуа: «Фьюри нужен разминочный бой перед Усиком, ведь Тайсон понимает уровень украинца»

Хирн рассказал, как «Цыганский король» водил всех за нос

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) отказался от боя с Александром Усиком (19-0, 13 KO), так как понимает всю сложность поединка с украинцем:



Чтобы Джошуа отошел в сторону, нам нужно было поверить, что Тайсон Фьюри подерется с Усиком и если победит, то сдержит слово и сразится с Энтони. Когда внезапно возник поединок в марте, нужно было надеяться, что Фьюри сдержит обещание и подерется с Усиком в июне, но это невозможно. А затем ему нужно было бы еще и сдержать слово насчет боя с Джошуа в декабре. Бросьте. Джошуа посмотрел на меня и спросил: «Ты веришь, что он это сделает?» Я ответил: «Честно говоря, нет, но имеем то, что имеем». Я просто надеюсь, что люди во время интервью с Фьюри скажут ему: «Ты наехал на Джошуа, который согласился на обязательную защиту с Усиком, а теперь проведет с ним незамедлительный реванш. Ты наехал на этих парней, но не готов драться. Ты хочешь разминочный бой, после того как прошел 10 раундов с Уайлдером? Для чего тебе разминочный поединок?» Потому что он знает, насколько хорош Усик. Фьюри – не идиот, он понимает уровень его бокса.

А пока Александр пробует себя в новой роли – готовится к дебюту в профессиональной футбольной команде.