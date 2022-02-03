Дебют Усика за «Полесье» пришлось отложить. Известна причина
Промоутер Джошуа: «Фьюри нужен разминочный бой перед Усиком, ведь Тайсон понимает уровень украинца»
Хирн рассказал, как «Цыганский король» водил всех за нос
14:45
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) отказался от боя с Александром Усиком (19-0, 13 KO), так как понимает всю сложность поединка с украинцем:
Чтобы Джошуа отошел в сторону, нам нужно было поверить, что Тайсон Фьюри подерется с Усиком и если победит, то сдержит слово и сразится с Энтони. Когда внезапно возник поединок в марте, нужно было надеяться, что Фьюри сдержит обещание и подерется с Усиком в июне, но это невозможно. А затем ему нужно было бы еще и сдержать слово насчет боя с Джошуа в декабре. Бросьте. Джошуа посмотрел на меня и спросил: «Ты веришь, что он это сделает?» Я ответил: «Честно говоря, нет, но имеем то, что имеем».
Я просто надеюсь, что люди во время интервью с Фьюри скажут ему: «Ты наехал на Джошуа, который согласился на обязательную защиту с Усиком, а теперь проведет с ним незамедлительный реванш. Ты наехал на этих парней, но не готов драться. Ты хочешь разминочный бой, после того как прошел 10 раундов с Уайлдером? Для чего тебе разминочный поединок?» Потому что он знает, насколько хорош Усик. Фьюри – не идиот, он понимает уровень его бокса.
А пока Александр пробует себя в новой роли – готовится к дебюту в профессиональной футбольной команде.
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