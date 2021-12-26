Промоутер Ломаченко: «Если бы я организовывал бой Лопес – Камбосос, Теофимо не был бы близок к смерти»

Арум уверен, что заметил бы проблемы со здоровьем экс-абсолютного чемпиона

Теофимо Лопес / Фото: Thriller Глава Top Rank Боб Арум в интервью MMAFightingonSBN заявил, что он бы не позволил выйти Теофимо Лопесу (16-1, 12 KO) в ринг в таком ужасающем состоянии здоровья:

Я вообще не понимаю, как Лопес вышел на поединок. Я общался с врачом, и мне сказали, что если бы ему солидно прилетело в район легкого, он бы мог умереть. Занимался бы я организацией его боя, я бы заметил проблемы Теофимо со здоровьем. У него были трудности с весогонкой, и, думаю это доставило проблем. Не уверен, что Хирну стоило рисковать здоровьем боксера ради солидного чека. Я бы убрал Лопеса из этого поединка. Жизнь превыше всего. Отметим, что по словам абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO), Лопес задумывается о завершении карьеры.

Олег Шумейко-младший