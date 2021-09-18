Разница огромная – 40 кг. Как менялся вес Усика с начала карьеры и до боя с Джошуа

Когда-то он уступал Шону Портеру, а сейчас дерется в супертяжах

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Александр Усик / Фото - thesun.co.uk

Александр Усик, без сомнения, будущий член Зала международной славы бокса. Чемпион Европы, мира и Олимпийских игр среди любителей, вице-чемпион WSB в составе «Украинских Отаманов», абсолютный чемпион в тяжелом весе в профессионалах, а теперь боксер хэвивейта.

Следующий поединок украинец проведет против Энтони Джошуа, суперзвезды современного бокса, обладателя поясов WBO, WBA Super, IBF и второстепенного титула IBO. И перед этой встречей многие задаются вопросом – насколько большим будет влияние разницы в габаритах на ход поединка.

Британец всю свою карьеру выступал в супертяжелом весе – и в любителях, и в профессионалах. Наименьшее, что он показывал на весах в профи – 103,8 кг, наибольшее – 115,2 кг в поединке с Карлосом Такамом.

А теперь взгляните, как менялся вес Александра Усика в течение карьеры. На церемонии взвешивания он еще никогда не показывал даже 100 кг.

Вес до 75 кг

Да, именно в этом дивизионе Усик добился своих первых успехов – завоевал бронзу взрослого чемпионата Европы. Правда, со средним весом связана и другая история. Сейчас в это действительно сложно поверить, но в 2006 году украинец боксировал с Шоном Портером.

Вес до 81 кг

В этой категории Усик стал чемпионом мира в Ливерпуле в 2008 году.

Вес до 91 кг

Это главный дивизион в любительской карьере Александра Усика. В ней он завоевал бронзовую и золотую медаль чемпионата мира, стал победителем Олимпийских игр.

Вес свыше 91 кг

Сразу же после перехода Усика в супертяжелый вес в профессионалах ему, в первую очередь, вспоминали именно этот опыт. В лиге WSB он провел шесть поединков, выиграл каждый из них и, по итогам сезона 2012/13 стал серебряным призером турнира вместе с «Украинскими Отаманами».

Вес Усика на церемонии взвешивания перед боями World Boxing Series:

Уан Фа – 94,8 кг (соперник – 111,8 кг)

Эрик Брешлин – 95 кг (соперник – 119,7 кг)

Джо Джойс – 96,1 кг (соперник – 108,4 кг)

Магомедрасул Меджидов – 95,7 кг (соперник – 107 кг)

Маттео Модуньо – 96,9 кг (соперник – 125,7 кг)

Михай Нистор – 96 кг (соперник – 106,7 кг)

В профессионалах уже не было необходимости оставаться в супертяжелом весе, а поэтому Усик опустился в привычные для себя рамки – до 90,7 кг, то есть в крузервейт.

В этой весовой категории украинец провел 16 поединков, в каждом одержал победу, 12 из них – досрочно, включая серию из 9 нокаутов на старте профи-карьеры.

Вес Александра Усика перед поединками в профессионалах:

Филипе Ромеро – 90,7 кг

Эпифиано Мендоса – 93,4 кг

Бен Нсафоа – 90,7 кг

Цезар Крес – 90,7 кг

Дениэль Брюер – 89,8 кг

Дани Вентер – 90,2 кг

Андрей Князев – 89,8 кг

Джонни Мюллер – 90,2 кг

Педро Родригес – 90,7 кг

Кшиштоф Гловацкий – 89,8 кг

Табисо Мчуну – 90,2 кг

Майкл Хантер – 90,2 кг

Всемирная боксерская суперсерия:

Марко Хук – 90,2 кг

Майрис Бриедис – 90,2 кг

Мурат Гассиев – 89,8 кг

Последний бой в крузервейте:

Тони Белью – 89,8 кг

И после этого Усик принял решение перейти в королевский, супертяжелый дивизион. Пока он провел в нем всего лишь два поединка, но этого было достаточно, чтобы выйти на встречу с Энтони Джошуа.

Вес Усика перед боями в супертяжелом весе:

Чэзз Уизерспун – 97,5 кг

Дерек Чисора – 98,4 кг

За месяц до встречи с Энтони Джошуа за три пояса в супертяжелом весе Усик показал на весах 104,9 кг. В какую сторону изменится этот вес непосредственно к дате боя мы узнаем уже совсем скоро.

До поединка Усик – Джошуа остается всего неделя. Он уже совсем близко.