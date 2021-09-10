Результаты взвешивания Холифилд – Белфорт и других бойцов вечера бокса Thriller: Legends 2

Эвандер оказался тяжелее экс-чемпиона UFC почти на 9 кг

Холифилд и Белфорт / Фото: Thriller

Завершилась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса Triller: Legends 2 во Флориде, США.



Главным событием шоу станет бой между бывшим абсолютным чемпион мира в двух весовых категориях Эвандером Холифилдом и экс-чемпион UFC Витором Белфортом.

Тогда как в ко-мэйн ивенте пройдет поединок экс-чемпионов UFC Андерсона Силвы и Тито Ортиса. А перед этим будет еще один большой камбэк – экс-чемпион первого тяжелого и супертяжелого весов Дэвид Хэй сойдется в ринге с Джо Фурнье (9-0, 9 KO).

Результаты взвешивания Thriller: Legends 2:

Эвандер Холифилд: 225,4 фунта (102,2 кг) - Витор Белфорт: 206,2 фунта (93,5 кг)

Андерсон Силва: 192,6 фунтов (87,4 кг) - Тито Ортис: 200 фунтов (90,7 кг), Ортис провалил взвешивание, не уложившись в лимит (195 фунтов)

Дэвид Хэй: 211,5 фунтов (95,9 кг) - Джо Фурнье: 195,5 фунтов (88,7 кг).