Роган: «Можно утверждать, что Хабиб – величайший боец в истории ММА»
Роган подозревает в коррупции судью боя Фьюри – Уайлдер
Комментатор считает, что Рассел Мора слишком медленно отсчитывал нокдауны «Цыганскому королю»
16:51
Фото: Getty Images
Комментатор UFC Джо Роган у себя в подкасте подверг критике действия судьи Рассела Моры в бою чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).
Роган считает, что рефери в ринге слишком долго отсчитывал нокдауны Фьюри:
«Когда боец оказывается на канвасе, рефери предполагается начать отсчет. И если по какой-либо причине ему нужно его прервать, он не должен продолжать его с того места, на котором остановился. Для этого в рингсайде есть специальный человек, который ведет непрерывный счет.
Без сомнения, отсчет был слишком долгим. Я думаю, это ошибка, или же коррупция. Вероятнее всего, ошибка. Мне кажется, рефери просто запаниковал».
Несмотря на поражение, Уайлдер не собирается завершать карьеру. Более того, в будущем «Бронзовый бомбардировщик» хотел бы в четвертый раз выйти в ринг против Фьюри.
Уайлдер проиграл Фьюри, но поднял свой статус. У американца еще точно будет топ-бой.
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