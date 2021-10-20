Роган подозревает в коррупции судью боя Фьюри – Уайлдер

Комментатор считает, что Рассел Мора слишком медленно отсчитывал нокдауны «Цыганскому королю»

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Комментатор UFC Джо Роган у себя в подкасте подверг критике действия судьи Рассела Моры в бою чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

Роган считает, что рефери в ринге слишком долго отсчитывал нокдауны Фьюри:

«Когда боец оказывается на канвасе, рефери предполагается начать отсчет. И если по какой-либо причине ему нужно его прервать, он не должен продолжать его с того места, на котором остановился. Для этого в рингсайде есть специальный человек, который ведет непрерывный счет. Без сомнения, отсчет был слишком долгим. Я думаю, это ошибка, или же коррупция. Вероятнее всего, ошибка. Мне кажется, рефери просто запаниковал».

Несмотря на поражение, Уайлдер не собирается завершать карьеру. Более того, в будущем «Бронзовый бомбардировщик» хотел бы в четвертый раз выйти в ринг против Фьюри.



Уайлдер проиграл Фьюри, но поднял свой статус. У американца еще точно будет топ-бой.