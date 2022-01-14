Рой Джонс: «Чемпионы Усик и Фьюри – мне нравится текущий хэвивейт»
Рой Джонс – о переходе Альвареса в тяжелый вес: «Особенные ребята способны на особенные вещи»
Канело намерен подраться за пояс чемпиона мира в крузервейте
14 января 19:56
Фото: Darik.News
Легендарный Рой Джонс-младший считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) способен успешно подняться в тяжелый вес:
«Такой боец как Альварес способен на многое. Я бы не советовал делать это каждому, но особенные ребята способны на особенные вещи. Альварес такой».
Планируется, что в первой половине 2022 года Альварес подерется за титул WBC в тяжелом весе против кого-то из пары Илунга Макабу – Табисио Мчуну. После этого ожидается, что Канело бросит вызов Александру Усику, который готов вернуться в тяжелый вес, но только если в его владениях останутся титулы супертяжелого веса.
Напомним, большинство авторитетных экспертов считают, что Альварес не доставит проблем Усику.
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