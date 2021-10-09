«Русская кувалда» рассказал, какую опасность Уайлдер представляет для Усика

Дмитрий Кудряшов считает, что «Бронзовый бомбардировщик» станет неудобным соперником для украинца

Фото: DG-News

Российский тяжеловес по прозвищу «Русская кувалда» Дмитрий Кудряшов поделился мнением о теоретических боях украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО):

«Тот Уайлдер, который страшный нокаутер, был бы для Усика неудобным соперником. Интересно, как бы он справился с такой корягой. Тем более левши опасаются ударов справа, а Уайлдер как раз их бьет. Была бы интрига. Но Александр на подъеме, так что победы Деонтея в этом бою я не вижу. Ну а мегафайт Фьюри – Усик – это то, о чем мечтают все болельщики».

Напомним, 9 октября Фьюри и Уайлдер проведут третий бой, онлайн трансляция которого будет доступна у нас на сайте. Оба боксера в будущем не против встретиться с Усиком.

Накануне Фьюри и Уайлдер прошли официальную процедуру взвешивания.