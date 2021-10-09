Хирн дал свой прогноз на бой Фьюри – Уайлдер 3
«Усик, ты отличный боксер». Тайсон Фьюри поддержал украинца перед реваншем с Джошуа
Чемпион WBC готовится к третьему бою с Уайлдером
9 октября 07:59
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), перед своим третьим боем с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), передал привет Александру Усику (19-0, 13 КО) и пожелал ему удачи в предстоящем реванше с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
«Привет, Александр! Очень-очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие от твоего боя с Джошуа. Успехов тебе, пусть тебя благословит Бог. Сделай свою роботу в реванше».
Напомним, Боб Арум сравнил Фьюри с Мухаммедом Али.
Результаты взвешивания Фьюри и Уайлдера.
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