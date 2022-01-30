Тревор Брайан: «Я заслуживаю бои с Фьюри, Джошуа и Усиком»
«Сделай или умри». Промоутер Усика ожидает другую версию Джошуа в реванше с украинцем
Минус доходы и конец карьеры в случае еще одного поражения
17:19
Фото: Matchroom
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
поделился мнением, что значит для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Джошуа в реванше будет абсолютно другим человеком. Для него это Do or Die – сделай или умри. То есть это последний шанс.
Если он проигрывает Усику, то карьера Энтони, мягко говоря, не имеет больших перспектив. Помимо бокса AJ зарабатывает огромные деньги на спонсорских контрактах. Ключом к заключению этих контрактов является успех на боксерском ринге. Если успех поставлен под сомнение, остальные доходы либо снижаются, либо уходят.
Напомним, что Красюк не считает Усика супертяжем №1.