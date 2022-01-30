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«Сделай или умри». Промоутер Усика ожидает другую версию Джошуа в реванше с украинцем

Минус доходы и конец карьеры в случае еще одного поражения
Бокс Профессиональный бокс
17:19
«Сделай или умри». Промоутер Усика ожидает другую версию Джошуа в реванше с украинцем
Фото: Matchroom

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк поделился мнением, что значит для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Джошуа в реванше будет абсолютно другим человеком. Для него это Do or Die – сделай или умри. То есть это последний шанс.

Если он проигрывает Усику, то карьера Энтони, мягко говоря, не имеет больших перспектив. Помимо бокса AJ зарабатывает огромные деньги на спонсорских контрактах. Ключом к заключению этих контрактов является успех на боксерском ринге. Если успех поставлен под сомнение, остальные доходы либо снижаются, либо уходят.

Напомним, что Красюк не считает Усика супертяжем №1.

Источник: BoxOffice Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Красюк

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