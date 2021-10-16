Шелестюк: «Есть своя компания - тренирую моделей, актрис, актеров, бизнесменов»

Вскоре украинец вернется в ринг

Призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне, полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) рассказал, чем занимается вне профессиональной карьеры:

«У меня есть своя компания Boxing4Fit, тренирую моделей, актрис, актеров, бизнесменов. Мне нравится тренировать людей, что люди становятся здоровее, сильнее, увереннее в себе. Бокс придает уверенности. Все, кто тренируется, знают это. Многие актеры, даже наши политики тренируются. Это помогает им становиться лучше и ментально, и физически. Когда тело и дух на одном уровне, ты можешь делать что-то хорошее для этого мира».

Утром 17 октября Шелестюк проведет первый бой за полтора года. Онлайн трансляция поединка будет доступна у нас на сайте. Ориентировочное начало – 05:00.



Недавно 35-летний боксер подписал контракт с новой промоутерской компанией. С ее помощью украинец надеется взобраться на вершины рейтингов боксерских организаций и в конечном итоге заполучить бой с одним из лучших боксеров мира.