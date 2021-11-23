«Это то, чего бы хотел Тайсон». Промоутер все еще надеется на бой Фьюри с Усиком
Спарринг-партнер Фьюри: «Джошуа должен физически доминировать над Усиком – посмотрим, хватит ли ему сил»
Британец считает, что Энтони для победы нужно внести фундаментальные изменения
09:58
Джошуа и Усик / Фото: Twitter Энтони
Спарринг-партнер многих топовых британских супертяжей Джордж Фокс (4-0), таких как Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO), в интервью iFL TV поделился мнением о реванше AJ с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Бокс – сложный спорт. Но в то же время и простой. Есть несколько фундаментальных вещей, которые Джошуа необходимо внедрить. Я не тренер или наставник Энтони, так что не буду его поучать. Я уверен, что AJ способен найти те вещи, которых ему не хватило для победы.
Джошуа должен физически доминировать над Усиком. Посмотрим, хватит ли ему для этого сил.
Напомним, что потенциальный бой «Цыганского короля» и Усика за «абсолюта» планируется организовать в Киеве.
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