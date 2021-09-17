Спарринг-партнер Усика: «Не вижу, за счет чего Александр может нокаутировать Джошуа»
Супертяж Мартин Баколе Илунга (16-1, 12 KO), который ранее работал в лагере Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), а затем помогал в подготовке Александру Усику (18-0, 13 KO), считает, что украинец не способен нокаутировать британца. Слова Баколе приводит Boxing News 24:
«Бокс – это больше, чем мощный удар, навыки тоже важны. Я усвоил этот урок. Когда я дрался с Майклом Хантером, то был заряжен лишь на мощный удар, чтобы остановить его.
После боя мой тренер сказал: «Зачем ты делал это?» После этого я начал работать не только над мощью, но еще и над скоростью.
Усик делал то же самое. Он занимался этим в первом тяжелом весе, а теперь делает это и в супертяжелом дивизионе.
Если бы у него хватило мощи, то он бы нокаутировал Чисору. Думаю, Усик работает над тем, чтобы пройти всю дистанцию в поединке с Джошуа. Я не вижу, за счет чего он может нокаутировать Энтони».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Накануне один из тренеров украинца рассказал о главном преимуществе Александра над Энтони.
В целом же, большинство экспертов сходятся на мнении, что Усик лучше, как боксер, однако ему не хватит габаритов, чтобы победить Джошуа.
Ранее «Эй Джей» признался, что не считает Усика самым сложным соперником в карьере.
Комментарии 1