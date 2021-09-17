Спарринг-партнер Усика: «Не вижу, за счет чего Александр может нокаутировать Джошуа»

Фото: World Boxing News

Супертяж Мартин Баколе Илунга (16-1, 12 KO), который ранее работал в лагере Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), а затем помогал в подготовке Александру Усику (18-0, 13 KO), считает, что украинец не способен нокаутировать британца. Слова Баколе приводит Boxing News 24:

После боя мой тренер сказал: «Зачем ты делал это?» После этого я начал работать не только над мощью, но еще и над скоростью.

Усик делал то же самое. Он занимался этим в первом тяжелом весе, а теперь делает это и в супертяжелом дивизионе.

Если бы у него хватило мощи, то он бы нокаутировал Чисору. Думаю, Усик работает над тем, чтобы пройти всю дистанцию в поединке с Джошуа. Я не вижу, за счет чего он может нокаутировать Энтони».