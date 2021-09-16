Джошуа рассказал, кого считает более сильным соперником: Кличко или Усика

25 сентября британец во второй раз в карьере подерется против боксера из Украины

Фото: Sky Sports

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сравнил двух украинцев: Александра Усика (18-0, 13 КО) и Владимира Кличко.

Осенью 2017 года британец в тяжелейшем бою нокаутировал Кличко в 11-м раунде, однако несмотря на это, именно Владимира Джошуа выделает, как самого сложно соперника в карьере и лишь затем идет Усик. Слова «Эй-Джея» приводит metro.co.uk:

«На бумаге Усик занимает второе место после Владимира Кличко. Они очень разные с точки зрения техники, но на бумаге Кличко - золотой призер Олимпиады, он правил в дивизионе больше десяти лет. Так что Владимир – номер один. Но Усик идет вторым из-за его успеха в первом тяжелом весе, а затем удачного перехода в супертяжелый дивизион. Одна из сильных сторон Усик – это то, что он выйдет со мной в ринг. Я должен отдать ему должное за это. Наш бой будет жестким. Усик – левша, он всю свою жизнь бился с ортодоксами. Мы же деремся с левшами очень редко. Я делаю много работы в ринге. Некоторые бойцы проделывают большой объем черновой работы, работают на лапах, мешке, устраивают бои с тенью. Но с левшой главное – поработать над своим положением, и мы тренируемся на ринге. Многие левши являются контрпанчерами».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.