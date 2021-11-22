Брэдли: «Кроуфорд найдет способ нокаутировать Спенса»
Спенс: «Я возвращаюсь с большим боем»
Чемпион мира WBC и IBF обозначил примерные даты своего камбэка
22 ноября 17:25
Фото: Ring TV
Чемпион мира WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) рассказал, когда планируется вернуться на ринг, а также заявил, что это будет большой бой:
«Всем нужно подождать. Я возвращаюсь с большим боем. Когда я вернусь, это будет нечто бомбезное. Остаюсь в 66,7 кг и буду снова драться в феврале или марте».
Многие ожидают, что соперником Спенса станет обладатель титула WBA Йорденис Угас, но самым большим поединком для Эррола стала бы встреча против Теренса Кроуфорда, который недавно нокаутировал Шона Портера.
«Может Спенс наконец-то вытащит свой хвост из задницы» – так Кроуфорд бросил вызов Эрролу.