Богачук: «Сиренко нокаутирует Валлиша»
Сравнение данных украинского нокаутера и его следующего соперника
Владислав Сиренко проведет бой против боксера из Германии
14:13
Фото: facebook.com/b1boxing
Промоутерская компания B1 Boxing, представляющая интересы супертяжеловеса Владислава Сиренко, предоставила графику, на которой сравнила данные украинца и его следующего соперника Михаэля Валлиша из Германии.
Напомним, бой Сиренко – Валлиш состоится в андеркарде у Дениса Беринчика.
Ранее прогнозы на исход поединка дали Вячеслав Сенченко и Сергей Богачук.
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