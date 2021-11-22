Украинскому супертяжу-нокаутеру на убой привезут боксера из Германии

Владислав Сиренко подерется с бывшим соперником Мурата Гассиева

Фото: facebook.com/b1boxing

Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) следующий бой проведет 18 декабря. Об этом в Instagram сообщил промоутер Александр Красюк.

Соперником 26-летнего нокаутера станет представитель Германии Михаэль Валлиш (22-5, 15 КО). Поединок будет со-главным событием вечера бокса в Броварах.

Валлиш – боксер без каких-либо перспектив. На таких бойцах проспекты как Сиренко «набивают» рекорд. К примеру, в своем последнем поединке Валлиш отправился в Россию, где после первого же серьезного попадания отказался продолжать бой против Мурата Гассиева.

Напомним, Сиренко в предыдущем бою в первом раунде нокаутировал опытного россиянина. Тренер украинца был настолько впечатлен выступление подопечного, что заявил о готовности Владислава к поединкам против топовых представителей хэвивейта.