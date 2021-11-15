Стивенсон дал неутешительный для Портера прогноза на бой с Кроуфордом

Шакур Стивенсон / Фото: Twitter Стивенсона

Чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (16-0, 12 KO) в интервью на Youtube канале Fighthype.com назвал фаворита поединка обладателя пояса WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) с Шоном Портером (31-3-1, 17 KO):



Очевидно, что Шон будет попадать, не поймите меня неправильно. Портер – жесткий и неплохой боец, но он в плохой ситуации. Кроуфорд сильнее и быстрее соперника, а также мощнее. Теренса лучше не трогать. Уважаю Портера, что он не побоялся боя с ним, но он проиграет.