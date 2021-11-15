Лопес поделился мнением о предстоящем поединке Кроуфорд – Портер
Стивенсон дал неутешительный для Портера прогноза на бой с Кроуфордом
Шакур считает, что стиль Теренса слишком неудобный для Шона
18:57
Шакур Стивенсон / Фото: Twitter Стивенсона
Чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (16-0, 12 KO) в интервью на Youtube канале Fighthype.com назвал фаворита поединка обладателя пояса WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) с Шоном Портером (31-3-1, 17 KO):
Я не могу сказать, самый ли сложный это бой в карьере Кроуфорда, ведь я его еще не видел. Но Портер – это тот боец, который доставляет соперникам проблемы. Я думаю, что стили делают бои, и то, как ведет бой Теренс – плохая новость для Шона. Острый боксер, слегка развалистое, неуклюжее передвижение – с этим Портеру будет непросто совладать.
Очевидно, что Шон будет попадать, не поймите меня неправильно. Портер – жесткий и неплохой боец, но он в плохой ситуации. Кроуфорд сильнее и быстрее соперника, а также мощнее. Теренса лучше не трогать. Уважаю Портера, что он не побоялся боя с ним, но он проиграет.
Напомним, что Стивенсон, который был крепким орешком для Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) во время спаррингов, не прочь когда-то провести бой с украинцем.
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