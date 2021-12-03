«Хватит защищать свои «нули». Камбосос призвал лучших драться с лучшими, и даже обсудил возможный реванш Лопеса с Ломой
Теофимо Лопес ответил всем критикам: «Я – отображение ваших комплексов»
Бывший чемпион мира рефлексирует после потери всех титулов
12:37
Фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Instagram посвятил пост своим критикам:
«Прежде чем говорить, чего вы добились в 24 года?
Прежде чем говорить, что у вас есть, кроме YouTube-канала? Лол.
Прежде чем говорить, как вы вошли в историю?
Прежде чем говорить, напомните себе, что я – отображение всех ваших комплексов.
Прежде чем говорить, сфокусируйтесь на своей собственной жизни, а не на жизни других.
И напоследок, прежде чем говорить, я иду от начала и до самого конца».
Напомним, недавно Лопес потерял звание абсолютного чемпиона мира, после чего сделал несколько неоднозначных заявлений.
Обидчик Лопес – Джордж Камбосос готов предоставить реванш американцу, но тот уже принял твердое решение сменить весовую категорию.
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