Теофимо Лопес ответил всем критикам: «Я – отображение ваших комплексов»

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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Instagram посвятил пост своим критикам:

Прежде чем говорить, что у вас есть, кроме YouTube-канала? Лол.

Прежде чем говорить, как вы вошли в историю?

Прежде чем говорить, напомните себе, что я – отображение всех ваших комплексов.

Прежде чем говорить, сфокусируйтесь на своей собственной жизни, а не на жизни других.

И напоследок, прежде чем говорить, я иду от начала и до самого конца».