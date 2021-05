Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису

Тейлор дважды отправлял Рамиреса в нокдаун / Фото - Sky Sports

Не Джошуа и Фьюри едиными. У боксерской Британии появился новый герой. Джош Тейлор в минувшую ночь в эпическом противостоянии победил американца Хосе Рамиреса и стал первым абсолютным чемпионом мира из Великобритании в эпоху четырех поясов. Здесь не то, что Джошуа и Фьюри, такого не добивался даже Леннокс Льюис.

Теперь уроженец шотландского Престонпенса владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO в суперлегком весе. Тейлор стал всего лишь пятым боксером в истории, который завладел всеми четырьмя поясами в одном весе, присоединившись к компании Александра Усика, Теренса Кроуфорда, Бернарда Хопкинса и Джермейна Тейлора, которые делали это ранее.

THE DEFINITION OF A WHOLE MOOD!!!!



@JoshTaylorBoxer pic.twitter.com/WtIdnrLtGf