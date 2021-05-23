Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису

Британец провел потрясающий бой против Рамиреса

Послесловие

Тейлор дважды отправлял Рамиреса в нокдаун / Фото - Sky Sports

Не Джошуа и Фьюри едиными. У боксерской Британии появился новый герой. Джош Тейлор в минувшую ночь в эпическом противостоянии победил американца Хосе Рамиреса и стал первым абсолютным чемпионом мира из Великобритании в эпоху четырех поясов. Здесь не то, что Джошуа и Фьюри, такого не добивался даже Леннокс Льюис.

Теперь уроженец шотландского Престонпенса владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO в суперлегком весе. Тейлор стал всего лишь пятым боксером в истории, который завладел всеми четырьмя поясами в одном весе, присоединившись к компании Александра Усика, Теренса Кроуфорда, Бернарда Хопкинса и Джермейна Тейлора, которые делали это ранее.

THE DEFINITION OF A WHOLE MOOD!!!!



@JoshTaylorBoxer pic.twitter.com/WtIdnrLtGf — Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021

Бой Тейлор – Рамирес оказался немного в тени разборок Джошуа и Фьюри, и очень зря, поскольку он получился на славу и сполна оправдал свой статус. Тейлору пришлось очень несладко в стартовых раундах. Американец владел инициативой и заставлял шотландца уходить в клинчи, однако, начиная с третьей трехминутки инициатива стала переходить к Джошу, который уже в середине боя отправил соперника в нокдаун.

Рамирес поднялся, но уже в следующем раунде вновь оказался на настиле после идеального апперкота. Тем не менее, шатаясь, он все же поднялся и закончил этот бой, даже выиграв несколько чемпионских раундов, но этого было недостаточно – трижды 114:112 в пользу Тейлора в судейских записках.

«Я в восторге, – сказал после боя Тейлор. – Я тренировался для этого всю свою жизнь. Я посвятил этому моменту всю свою жизнь. Я просто на седьмом небе от счастья. Я не испытываю ничего, кроме любви, к Рамиресу. На этой неделе не было неуважения. Все, что я делал, – часть стратегии, чтобы сбить его с толку, забить ему голову. Я пытался заставить его с большим желанием прыгнуть на меня и быть более агрессивным, использовать его же агрессию против него. Записки судей немного странные. Я думаю, что победил убедительнее. Но я не жалуюсь, ведь я выиграл в любом случае».

Что дальше? Да все то же, что мы уже проходили и в случае с Кроуфордом, и в случае с Усиком. Тейлору нужно менять весовую категорию, и он готов к этому, как и его промоутер Боб Арум. Последний уже даже успел высказаться за обоих, обещая организовать бой против Кроуфорда.

«Полагаю, что Джош Тейлор хочет подняться в полусредний вес и провести бой с Теренсом Кроуфордом. И мы могли бы организовать этот бой в октябре или ноябре», – сказал промоутер в интервью ESPN.

Джош Тейлор / Фото - Sky Sports

Вряд ли Тейлору интересна серия обязательных защит, в которой он погрязнет, если все-таки решит защищать пояса. Это будет топтанием на месте, тем более, что настоящих вызовов в суперсреднем дивизионе у Тейлора сейчас действительно нет.

Так что впереди у шотландца путь Кроуфорда, только спустя четыре года. И вывеска такого боя будет потрясающих, ведь этот именно два бойца и списка пятерых, которых мы приводили выше. Такого в истории точно еще никогда не было.