Топ-бои недели. Возвращается угроза Канело, а Мунгия вместо Деревянченко зарубится» с Росадо

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Росадо, Бенавидес и Мунгия

Предстоящий уик-энд в мире бокса не будет очень ярким, но даже на таком безрыбье мы сможем наблюдать за двумя интересными поединками.



БЕНАВИДЕС – ДЭВИС

14 ноября бывший чемпион мира в суперсреднем дивизионе Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) проведет поединок против Кирона Дэвиса (16-2-1, 6 KO).

Предстоящий бой Бенавидеса с Дэвисом вообще не должен был состояться. Изначально у Давида был назначен поединок против титулованного Хосе Ускагеги в Фениксе. Схватка была запланирована на 28 августа, но в организме у оппонента обнаружили наркотики, из-за которых ему не разрешили выходить на бой. На замену нашли Дэвиса, но затем поединок получил другую дату.

О Бенавидесе можно говорить много, поскольку таланта этому парню не занимать. При этом у него большие проблемы со спортивной дисциплиной. Будучи чемпионом суперсреднего веса по версии WBC, наш герой провалил тест на наркотики и был лишен пояса. Затем ему сразу же дали шанс снова подраться за титул, который получил вакантный статус, и снова у Давида был провал – не справился со взвешиванием.

Несмотря на проблемы с дисциплиной, Бенавидеса многие называют тем единственным боксером, способным принести проблемы абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу. Но сейчас речь идет лишь о создании проблем и никто не говорит о том, что Давид сможет остановить Канело. Но у него есть необходимые навыки и умения. Плюс, преимущество в габаритах у Давида очень хорошее. Вероятно, через один-два боя они могут встретиться и определить сильнейшего.

Соперник Бенавидеса Кирон Дэвис никогда не плавал на таких высотах как его следующий соперник. Американец свой самый большой поединок провел с пребывающим на спаде Энтони Дирреллом и завершил его ничейным результатом.

Свое последнее поражение Дэвис потерпел судейским решением в марте 2018 года от известного Патрика Дэя. Затем у него было четыре боя – три победы одна ничья. Крайнюю схватку Кирон провел в сентябре, победив решением Мартеза Макгрегора.

Мы считаем, что в предстоящем поединке нас снова ждет доминирование Бенавидеса и его очередная досрочная победа. Конечно, Дэвиса ранее никому не удавалось выиграть досрочно, но на этот раз соперник у него серьезного уровня и при должной подготовке он его достанет.

Прогноз: Победа Бенавидеса техническим нокаутом в восьмом раунде.

Онлайн трансляция поединка Бенавидес – Дэвис.

МУНГИЯ – РОСАДО

14 ноября экс-чемпион мира в первом среднем весе 24-летний мексиканец Хайме Мунгия (34-0, 27 KO) сразится с 35-летним американским ветераном Габриэлем Росадо (26-13-1, 15 KO).

Этот поединок мог бы не состояться, будь Мунгия более смелый. Как мы помним, в сентябре WBC решил санкционировать бой в среднем весе за статус претендента на чемпионский титул между мексиканцем и опытным украинцем Сергеем Деревянченко. Этот поединок был бы чрезвычайно опасен для Хайме и он от него благополучно отказался.

25-летний Мунгия большинство своих лучших поединков показал в первом среднем весе. Начиная с мая 2018 года, у него было семь боев с бойцами из верхней части «турнирной таблицы» и он все выиграл. Садама Али ему удалось нокаутировать, Лиама Смита и Такеши Иноуэ он просто не заметил. Но и боев с такими топами как Деревянченко у него еще не было.

Росадо на 10 лет старше Мунгии и он никогда не считался топовым боксером, а его карьера очень сильно напоминает американские горки. Габриэль боксировал с множеством известных средневесов и почти всегда им проигрывал. После почти равного боя с Дэниэлем Джейкобсом в ноябре 2020 года акции американца снова немного поднялись.

В июне текущего года Росадо свели с проспектом из Узбекистана Бектимиром Меликузиевым. Ожидалось, что узбек выиграет очередной бой, но в реальности его отправили у нокаут в начале поединка. Такая победа снова обратила на Габриэля взор кровожадных гиен, таких как Мунгия. Хайме прекрасно понимает, что Росадо сейчас не в лучшей форме и не сможет составить ему конкуренцию.

У Мунгии крепкая голова, из-за чего лаки-панч от Росадо маловероятен. При этом, Хайме боксирует очень агрессивно, наносит много мощных ударов, и очень вынослив. Также у него есть существенные минусы – плохая работа на ногах, редко использует джеб и дырявая защита.

Росадо в отличие от соперника неплохо работает на дальней дистанции с помощью джеба. Имеет неплохую скорость, но главная задача Габриэля – провести бой технично и на дистанции. Если на ринге мы увидим размены ударами в инфайтинге, то бой не продлится долго.

Прогноз: победа Мунгии нокаутом в четвертом раунде.

Онлайн трансляция поединка Мунгия – Росадо.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua