Тренер Фьюри: «Тайсон заслуживает особое место в истории бокса»

Шугар Хилл Стюард считает, что «Цыганский Король» является великим бойцом

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), считает, что его подопечный является великим бойцом и достоин особого места в истории бокса. По мнению Стюарта, «Цыганский Король» имеет все качества, которыми обладали такие бойцы как Леннокс Льюис, Владимир Кличко, Мухаммед Али и Майк Тайсон.

Специалиста цитирует портал manchestereveningnews.co.uk:

«Я считаю, что у Фьюри есть характеристики Льюиса, Кличко, Али и Тайсона, да и всех других великих тяжеловесов. У него есть все бойцовские качества, которыми обладали эти боксеры и душевная стойкость. У него есть все это и даже больше. Тайсон – особенный боксер и заслуживает особое место в истории бокса».

Шугар Хилл Стюард считает, что Тайсон Фьюри стал значительно лучше, с тех пор, как начал работать с ним.

Результаты взвешивания Фьюри и Уайлдера. Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.