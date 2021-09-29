Усик: «Я вообще о судьях, если честно, не думал»
Тренер Гассиева: «Будем надеяться, что второй бой Мурата с Усиком состоится и будет более конкурентным»
Виталий Сланов сравнил своего подопечного с Джошуа
28 сентября 17:22
Александр Усик / Фото - cbssportsНаставник экс-чемпиона мира в первом тяжелом дивизионе Мурата Гассиева (28-1, 21 КО), Виталий Сланов, прокомментировал выступление украинца супертяжеловеса Александра Усика (19-0, 13 КО) в титульном поединке против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), отметив, что с таким Усиком Гассиеву будет сложно справиться в возможном матче-реванше.
«Трудно сказать, сможет ли Мурат победить такого Усика. Но я надеюсь, что этот бой когда-нибудь состоится. Это будет хороший бой. Мурат намного прочнее, чем Джошуа. И бьет он сильнее, чем Джошуа. Все покажет ринг. Главное, чтобы Мурат был в порядке, подошел к бою без травм. Перед финалом Суперсерии было много моментов. Была травма, вес тяжело, проблемно уходил. Были проблемы в подготовке. В любом случае – Усик тогда стал чемпионом, доминировал. Будем надеяться, что их второй бой состоится и будет более конкурентным».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».
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