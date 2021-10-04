«Тайсон поиздевается над ним». Усик побил Джошуа, но что будет в боях с Фьюри и Уайлдером
Тренер Ковалева: «Джошуа никак не отвечал на действия Усика»
Бадди МакГирт раскритиковал действия британца в ринге
13:44
Бадди Макгирт / Фото - boxingsceneАвторитетный американский специалист Бадди МакГирт, который тренирует экс-чемпиона мира Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО), в интервью PBC Podcast проехался по манере ведения боя британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в противостоянии с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«После первого раунда я был удивлен. Джошуа никак не отвечал на действия Усика. Он мог сделать этот бой куда более легким. Джошуа был заряжен на один удар. Я сомневаюсь, что в этом поединке он выбросил хотя бы одну комбинацию. Говорят, что если ты дерешься с левшой, то нужно следить за своими ногами, держать их на расстоянии. Я не верю в это дерьмо, потому что соперник бьет тебя не ногами, а руками. Если ты, черт побери, знаешь, что делаешь, то тебе не нужно беспокоиться о своих ногах. Усик был непредсказуемым, он никогда не повторял одно и то же действие. Он двигал головой, двигал, двигал, двигал, делал шаг и снова двигал головой. Усик не позволял Джошуа подготовить удар».
Напомним, Усик и Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.