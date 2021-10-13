Известно, какое отстранение от боев получили Фьюри и Уайлдер

Боксеры выдали, вероятно, лучший бой года

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9 сентября чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 22 КО) в 11-м раунде нокаутировал бывшего обладателя этого титула Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

По информации Independent, «Бронзовый бомбардировщик» получил полугодичное отстранение от боев. «Цыганскому королю» запрещено возвращаться на ринг ближайшие полтора месяца. Подобная мера необходима для того, чтобы боксеры сумели полностью восстановиться от повреждений.

После боя Уайлдера сразу же доставили в больницу, откуда его уже выписали, однако «Бронзовому бомбардировщику» все равно может понадобиться операция. Что касается Фьюри, то он, несмотря на два нокдауна, чувствует себя прекрасно и грандиозно отмечает победу.

Ранее авторитетный эксперт предположил, с кем может подраться Уайлдер после возвращения. Речь идет о боксере, который проиграл два последних поединка.

Фьюри же нацелен исключительно на бой за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика.