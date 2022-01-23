Украинец Иванов сломал своего соперника в Германии

Никак по другому отказ от боя не объяснить

Пётр Иванов / Фото: Facebook

На боксерском шоу в Эггенштайн-Леопольдшафене (Германия) украинский проспект второго среднего веса Пётр Иванов (15-0-2, 10 КО) выиграл у нигерийца Нуху Лаваля (27-10, 15 КО).



Иванов уже в первом раунде так напугал соперника, что тот не захотел выходить на второй раунд.

Напомним, ранее на этом же боксерском шоу Карен Чухаджян выиграл пояс интернационального чемпиона IBF.

Также на шоу очередные победы добыли Александр Захожий и Андрей Великовский.