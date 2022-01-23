Петр Иванов 31 июля проведет поединок за титул WBC International Gold. Соперник – мексиканец
Украинец Иванов сломал своего соперника в Германии
Никак по другому отказ от боя не объяснить
06:02
Пётр Иванов / Фото: Facebook
На боксерском шоу в Эггенштайн-Леопольдшафене (Германия) украинский проспект второго среднего веса Пётр Иванов (15-0-2, 10 КО) выиграл у нигерийца Нуху Лаваля (27-10, 15 КО).
Иванов уже в первом раунде так напугал соперника, что тот не захотел выходить на второй раунд.
Напомним, ранее на этом же боксерском шоу Карен Чухаджян выиграл пояс интернационального чемпиона IBF.
Также на шоу очередные победы добыли Александр Захожий и Андрей Великовский.
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