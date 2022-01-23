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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
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01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз -:- Запланирован

Украинец Иванов сломал своего соперника в Германии

Никак по другому отказ от боя не объяснить
Бокс Профессиональный бокс
06:02
Украинец Иванов сломал своего соперника в Германии
Пётр Иванов / Фото: Facebook

На боксерском шоу в Эггенштайн-Леопольдшафене (Германия) украинский проспект второго среднего веса Пётр Иванов (15-0-2, 10 КО) выиграл у нигерийца Нуху Лаваля (27-10, 15 КО).

Иванов уже в первом раунде так напугал соперника, что тот не захотел выходить на второй раунд.

Напомним, ранее на этом же боксерском шоу Карен Чухаджян выиграл пояс интернационального чемпиона IBF.

Также на шоу очередные победы добыли Александр Захожий и Андрей Великовский.

Карен Агабекян
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Петр Иванов

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