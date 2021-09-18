Усик доминировал в спарринге с Кличко, когда тот готовился к Фьюри. Теперь они поменялись местами

Сенсационные подробности тренировок двух украинцев

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Владимир Кличко и Александр Усик в 2015 году / Фото - Instagram Кличко

Ровно неделя остается до главного боксерского события 2021 года. Для Украины уж точно. Поединок Энтони Джошуа и Александра Усика сейчас просто разбирается на молекулы со всех сторон, пока боксеры завершают последние приготовления к нему и успевают отвешивать друг другу порции комплиментов.

В последние дни перед боем в британских СМИ активно анализируют опыт Усика в супертяжелом весе. На первый взгляд, он незначительный – один бой против Чаза Уиззерспуна в 2019-м и еще один поединок против Дерека Чисоры в 2020-м, в котором, как считают в Британии Усик добыл натужную победу.

Однако недавно выяснилось, с большими ребятами Усик делил ринг задолго до этого поединка. В СМИ всплыла информация еще шестилетней давности, когда Усик спарринговал с Владимиром Кличко. Тогда Кличко-младший готовился защищать чемпионские титулы от посягательств Тайсона Фьюри и пригласил Усика в свой тренировочный лагерь. Несмотря на разницу в габаритах, у этих двух бойцов, считали в команде Кличко, есть одно очевидно общее качество – подвижность и отличная работа ног.

Но тогда, в 2015-м, какой-то подробной информации по поводу того, как прошли спарринги Усика и Кличко не было. Команда тогдашнего чемпиона мира в хэвивейте была сконцентрирована на поединке с Фьюри – им было не до разглагольствований по поводу навыков Усика, а сам Александр и близкие к нему просто ничего не говорили. А ведь было о чем.

Фото - Instagram Кличко Фото - Instagram Кличко

План Кличко если и сработал, то только отчасти, а много спарринговать с Усиком Владимир не смог. По крайней мере, так говорит экс-чемпион мира, а ныне аналитик Sky Sports Джонни Нельсон, которому посчастливилось тогда побывать в лагере украинского боксера.

В интервью Behind The Gloves несколько лет назад Нельсон рассказывал, что Усик просто доминировал в ринге во время одной из тренировок, которую как раз посещали журналисты. Это пахло даже позором для Кличко, поэтому команда Владимира в спешном порядке заставила Усика покинуть ринг.

«Когда я увидел, что он спаррингует с Владимиром, когда тот готовился к Тайсону Фьюри, я сказал: «Кто этот парень? Кто он?» Я понятия не имел, но знаю, что в нем было что-то особенное. Он сделал один раунд с Владимиром, и Владимир швырнул его и сказал: «Убирайся, пока пресса здесь».

Появление Усика в тренировочном лагере Кличко тогда не помогло Владимиру – он проиграл Фьюри и лишился всех чемпионских поясов. Это было началом конца для украинского чемпиона.

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Теперь же стороны поменялись местами – Владимир Кличко поможет Усику перед встречей Александра с Энтони Джошуа. Кличко-младший хорошо знает британца и ему есть что подсказать соотечественнику. Поможет ли, узнаем уже через неделю.

Сам же Джошуа считает Кличко и Усика самыми сложными своими соперниками в карьере: Владимира он ставит на первое место, Александра – на второе.

«На бумаге, Усик – номер два. Сразу после Кличко. Они очень разные технически, но на бумаге Владимир золотой медалист Олимпийских игр, он правил своим дивизионом более 10 лет, он номер один. Но Усик – номер два из-за его успеха в тяжелом весе, а затем его результатов в супертяжелом весе».

За боем Джошуа – Усик вечером 25 сентября можно будет следить в онлайн-трансляции на нашем сайте.