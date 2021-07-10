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Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА

Бьет и руками, и ногами
Бокс Профессиональный бокс
20:22
Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА Тема дня
Энтони Джошуа / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Практически перед каждым своим боем Энтони Джошуа отправляется в испанскую Марбелью, для того, чтобы перед стартом изнурительного тренировочного лагеря немного насладиться солнцем и потренироваться в расслабленном режиме. В прошлый раз он встретил на испанском курорте даже Тайсона Фьюри, который беззаботно разъезжал по улицам Марбельи на своем автомобиле.

Легкие тренировки в Марбелье нужны Джошуа для поддержания формы. Несколько дней назад он опубликовал видео, как он без напряга отрабатывает апперкоты:

«Веселюсь, прежде чем это будет серьезно», – подписал видео британец.

В пятницу журналист Ариэль Хельвани опубликовал на своей странице в Twitter видео, как Джошуа уже работает в стиле ММА. Традиционные удары с обеих рук британец чередовал с ударами ногами и коленями.

Интересно, что на лапах во время этой тренировки с Джошуа работал бывший боец UC Люк Барнатт.

Бой Джошуа – Усик должен состояться 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Промоутер британского боксера Эдди Хирн заявил, что официально о сделке будет объявлено до конца этой недели.

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика

Александр Черненко
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик

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