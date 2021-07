Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА

Энтони Джошуа / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Практически перед каждым своим боем Энтони Джошуа отправляется в испанскую Марбелью, для того, чтобы перед стартом изнурительного тренировочного лагеря немного насладиться солнцем и потренироваться в расслабленном режиме. В прошлый раз он встретил на испанском курорте даже Тайсона Фьюри, который беззаботно разъезжал по улицам Марбельи на своем автомобиле.

Легкие тренировки в Марбелье нужны Джошуа для поддержания формы. Несколько дней назад он опубликовал видео, как он без напряга отрабатывает апперкоты:

Having fun before it gets serious pic.twitter.com/wQ6K7Lt0Ma