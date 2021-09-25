Усик и Джошуа выбрали перчатки, в которых будут избивать друг друга
Усик и Джошуа сделали совместное селфи накануне боя
Боксеры очень хорошо относятся друг к другу
16:00
Фото: Getty Images
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сделал селфи со своим будущим соперником Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Боксеры сфотографировались, когда выбирали перчатки на бой:
#JoshuaUsyk @anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/yQ3n7hTqTd— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021
Бой Усик – Джошуа состоится сегодня, 25 сентября. В их совместном селфи нет ничего странного. Ранее британец очень уважительно высказался об украинце, а Усик поблагодарил Джошуа за то, что он принял бой с ним.
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