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Усик и Гвоздик провели битву взглядов накануне матча
Боксеры могут сыграть друг против друга на футбольном поле
16:27
Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) и экс-чемпион WBC Александр Гвоздик провели битву взглядов.
Уже вскоре боксеры могут стать соперниками друг для друга в рамках турнира Winter Cup. Отметим, что Усик должен сыграть за «Полесье», а Гвоздик может надеть форму «Металлиста».
Напомним, что дебют Усика пришлось отложить.
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