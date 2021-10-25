Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию

В Загребе дочь чемпиона участвует в мировом первенстве по танцам

Александр Усик / Фото: Matchroom

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) отправился в Хорватию.



Но топового боксера привлекли не только красивейшие виды. Стало известно, что украинец приехал в Загреб чтобы поддержать свою дочь Елизавету на чемпионате мира по танцам, сообщает Instagram аккаунт Usyk Sportswear:

Семья превыше всего! Александр Усик приехал поддержать свою дочь Елизавету на чемпионате мира по танцам в Хорватии.

Напомним, что еще один тренер накануне реванша украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) вызвался сразиться с Усиком. Хотя промоутер AJ отрицает желание подопечного сменить наставника.