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Усик не один такой. В Лондоне в том же шоу будет боксировать еще один обладатель трофея Мохаммеда Али

Каллум Смит вернется после поражения от Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
25 сентября 10:32
Усик не один такой. В Лондоне в том же шоу будет боксировать еще один обладатель трофея Мохаммеда Али Превью
Каллум Смит / Фото - ibtimes.com.au

Уже сегодня в Лондоне пройдет большой вечер бокса. Его главным событием станет поединок Александр Усик – Энтони Джошуа. Но еще до выхода в ринг украинца и британца будет на что посмотреть.

В частности, на поединки Даниэля Лапина и Максима Продана. Боксер USYK-17 Promotion должен добыть рядовую победу, а вот о бое живущего в Милане украинца мы писали отдельно – у него очень интересный и опасный соперник.

Но, помимо этого, на «Тоттенхэм Арене» будут боксировать Кемпбелл Хаттон, сын того самого Рикки Хаттона, которому бросает вызов украинский талант Хасан Байсангуров, хорошо известный украинской аудитории, обладатель пояса WBO в крузервейте Лоуренс Околи, а также Каллум Смит. На поединке последнего остановимся поподробнее.

Усик – чемпион первого сезона WBSS, обладатель трофея Мохаммеда Али. Но в этот вечер он не единственный, кто может похвастаться подобным достижением.

Каллум Смит (27-1, 19 КО) – парень, который в детстве любил смотреть истории о черепашках-ниндзя и даже взял себе соответствующий никнейм. Отец называл его пятой черепашкой-ниндзя, но, на самом деле, у них в семье собралась ровно четверка бойцов – все три старших брата Каллума тоже боксировали в профи.

Пол дважды дрался за пояс чемпиона мира, но оба раза уступил, у Стефена история повторилась, а вот Лиам держал у себя пояс WBO в первом среднем весе. Правда, лишился его после встречи с Канело Альваресом.

Каллум тоже проигрывал мексиканцу. И этот бой в Лондоне станет для него первым после того поражения.

Чемпион первого сезона WBSS во втором среднем весе после победы над Джорджом Гроувзом в финале турнира провел две защиты поясов WBA Super, WBC Diamond и The Ring, прежде чем выйти на Альвареса.

Обзор боя Альварес – Смит:

Это был бой большой поединок, объединительный бой, на кону которого стояла уже не бриллиантовая пустышка, а настоящий пояс Совета. Ну и, само собой разумеется, WBA Super – главный из едва ли не полудесятка поясов Ассоциации.

И Каллума просто уничтожили в ринге. Чтобы понять, насколько просто этот бой дался Альваресу недостаточно взглянуть на оценки судей – 117:111 и дважды 119:109 – лучше напомнить, что сказали Эдди Хирн и Эдди Рейносо после боя.

Промоутер выдавил – не ожидал, что Каллум проиграет настолько явно. Ну а тренер Альвареса признался – после третьего раунда попросил своего боксера собраться, потому что тот слишком уж расслабился, поняв, что все настолько легко.

С момента того поражения прошло девять месяцев. И 31-летний Смит готов вернуться. Правда, за время простоя у него многое поменялось. Для начала он сделал операцию на руке, которую наглухо отбил Альварес. Гематома в районе трицепса после встречи с Канело устрашала.

Дальше, вместо Джо Галлахера, который работал со всеми братьями, Каллум и Лиам ушли к Бадди Макгирту, который готовил Сергея Ковалева к реваншу с Элейдером Альваресом. Два других брата уже завершили карьеры.

По словам Каллума, ничего личного – просто после поражения он понял, что нужно меняться. А поэтому, в дополнение, поднялся в полутяжелый вес. Но, стоит отдать ему должное, когда Смиту вспоминают поражение от Альвареса, то он сразу же уточняет – не хочет прятаться за проблемами с весосгонкой. В том поединке проблемой было не это, а класс соперника.

С ростом 1,91 м Смит действительно может проявить себя в полутяжах. Но для начала нужно выиграть первый поединок в этом весе. И, выглядит так, что проблем с этим не возникнет.

Его соперником станет доминиканец Ленин Кастильо (21-3-1, 16 КО). Он ниже и его руки короче, чем у британца. Да и просто он хуже, как боксер.

Кастильо три раза проигрывал в профессионалах – каждый раз в США и каждый раз по прошествии всех раундов. У Смита есть возможность внести разнообразие в карьеру соперника.

Среди обидчиков Ленина – Маркус Браун и Дмитрий Бивол. Браун даже побывал в нокдауне, когда его поймали левым боковым, но Кастильо, боксирующий вторым номером, уступил в той встрече 92:97 и дважды по 91:98. С нокдауном.

Ну а бой с Биволом лучше и вовсе не вспоминать – дважды 108:119 и 107:120. Оценки по делу. Кастильо вышел на уровень, когда интересен топам, но лишь для того, чтобы легко победить более-менее известного парня.

Обзор боя Бивол – Кастильо:

Судя по всему, Каллум Смит рассчитывает на что-то подобное. Ну а после этого настроен на нечто большее:

«У меня будет хороший бой. Это будет первый поединок в новом дивизионе. Посмотрим, как я буду чувствовать себя после боя. Но, верю, что мне по силам стать чемпионом мира и в полутяжелом весе. Верю, что победа над Кастильо сделает меня на шаг ближе к чемпионскому титулу».

Да, помимо реванша с Саулем Альваресом (о нем Каллум тоже говорит), британец надеется стать чемпионом в двух дивизионах. Еще никогда боксерам из Ливерпуля подобное не удавалось. Что же, может, Смит будет первым.

Артур Бетербиев (WBC, IBF) и Джо Смит (WBO) на контракте у Top Rank, а, значит, недоступны. Но титул WBA у Дмитрия Бивола, бойца Matchroom. Он должен вернуться в ринг 30 октября, встречей с бывшим соперником Смита Джоном Райдером.

А после этого, кто знает, может, чемпион Суперсерии и обладатель трофея Мохаммеда Али станет чемпионом мира и в двух весовых категориях. Один боксер с подобными достижениями попытается сделать это уже 25 сентября в Лондоне. Смиту придется немного подождать, но сперва разобраться со своей промежуточной задачей.

Сергей Лукьяненко
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Каллум Смит Ленин Кастилло Александр Усик - Энтони Джошуа

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