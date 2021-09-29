Усик: «Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России?»
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением, а также дал объяснения недавним скандалам, которые возникали из-за совместных фотографий украинских и российских спортсменов:
«Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует?
Это все хайп — люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные.
Где президент Зеленский смотрел мой бой, учитывая, что его не показывали в Украине? Не знаю, не работаю в сфере трансляций, и не могу сказать что-то по этому поводу».
Вероятней всего, Усик намекал на ситуацию с украинской высотницей Ярославой Магучих, на которую обрушилась волна хейта из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.
Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко вручил Усику символический пояс WBC.