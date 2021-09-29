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Усик: «Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России?»

Украинский чемпион мира нашел объяснение недавним скандалам
Бокс Профессиональный бокс
28 сентября 17:59
Усик: «Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России?»
Скриншот

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением, а также дал объяснения недавним скандалам, которые возникали из-за совместных фотографий украинских и российских спортсменов:

«Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует?

Это все хайп — люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные.

Где президент Зеленский смотрел мой бой, учитывая, что его не показывали в Украине? Не знаю, не работаю в сфере трансляций, и не могу сказать что-то по этому поводу».

Вероятней всего, Усик намекал на ситуацию с украинской высотницей Ярославой Магучих, на которую обрушилась волна хейта из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко вручил Усику символический пояс WBC.

Сергей Остапенко
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Александр Усик

Комментарии 19

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29 сентября 2021г. 10:45
Вот же ватный , а где вас власть критикует ? Вас критикует народ за счет которого и сожержится вся спортивная инфраструктура за счет который вы и добились результатов
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29 сентября 2021г. 11:02
Ярослав, Вы в каком измерении живете? Какой народ? Бокс и др. проффи, живут за свой счет. А народ-это не Вы и не я, это те, кто называет себя государством. Все остальные - рабы.
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29 сентября 2021г. 11:04
Вадим ты инопланетянин, но член порчит у тебя сзади.
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29 сентября 2021г. 09:25
Усик настоящий человек и гражданин своей страны, он ее любит и прославляет. а многим коментатарам пора к екзерцисту, как и правительству
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29 сентября 2021г. 09:36
Церква говорить що екзерцисти від диявола, тому краще самі туди сходіть разом з Усиком бо нам не подорозі.
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29 сентября 2021г. 10:10
Дебил ты , а не украинец!!!
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29 сентября 2021г. 09:58
Своей страны это какой? Московии?тот кто любит свою ненавидит кацапа.
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29 сентября 2021г. 10:12
Хрестианин, не может ненавидеть. Это удел нацистов(((
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29 сентября 2021г. 09:20
Для Усика потрібно зрозуміти що є москалі, а є росіяни. Медведчук та його дружина це самий найгірший підвид москалів - українські москалі. Саша зараз почав туди ж тягнути, хоча варто задуматись, чи ти Отаман, чи ти москаль. Бо не було жодного отамана москаля, а всі ті що вірили в дружбу з москалями від москалів за це і поплатились, а гопак це виключно Український танок. І як віруючий Християнин Саші потрібно памятати що вбивство це один з найтяжчих гріхів! А в біблії сказано що судний день настане, а на ньому, жоден москаль вже не зможе відкупиться, і навіть кум Путіна. Також сприяння та замовчування у здійсненні гріхів це по суті той самий гріх. Тому бажаю Саші якнайшвидшого прозріння та очищення, бо інакше прийдеться і йому горіти в пеклі разом з москалями. Саша якщо ти дійсно спавжній Український отаман, то витри соплі бо не пасує, та веди свій Український народ до тієї бажаної та омріяної свободи, а не прогибайся під москаля і не залазь йому в задницю, тому що там тепло, бо як він пустить свій газ то ти швидко вилитиш звідти та вже і не відмиєшся.
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29 сентября 2021г. 10:58
Уймись убогое.
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29 сентября 2021г. 11:01
Сколько же у нас дебилов кастрюлеголовых развелось, разрушили страну, побежали убивать своих граждан, ещё и вякают, шавки фашиские
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29 сентября 2021г. 09:08
Может будет проще понять этой гниде его методом?если бы при СССР во время войны это чмо фотографировались с фашистами то что было бы с ним тогда?пусть едет этот крымо-боксер нахрен в россию.мне плевать на его титулы.на его совести кровь наших солдат которых убили руками власти России.
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29 сентября 2021г. 10:55
А чего ты вумный не воюешь за свою страну которую продали, а где война и кто развязал эту войнуина деньгах?
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29 сентября 2021г. 09:06
Почему Усик до сих пор не в армии?
0 0
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29 сентября 2021г. 08:51
Усик красава как боксёр и человек! А вы те кто свидомые настоящие проститутки если Россия плохая то откажитесь от всего Русского от газа от нефти от всего. Живите на модсосе у Европы и США пока вы им нужны а когда насасетесь подумайте что вы за люди сосуны. Читать ваши коменты это чистый понос льющийся с ваших ртов.
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29 сентября 2021г. 08:58
Задрот! Московский, тебе что еще недошло? Бери саньку доставайте языки и мойте зад вовке хулу, в исконно Свободной московии , с газом,нефьтью, нищими людьми, и замками у ваших хозяев.И вообще кацапье харош здесь вам писать, от ваших языков которыми вы лижете глубоко хозяйвам московии воняет.
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29 сентября 2021г. 09:10
Валите в рашку, полусепары. С вашим Усиком. Ребята кровь льют, а вы...тупые предатели. Вы на восток сгоняйте хоть раз, может поумнеете.
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29 сентября 2021г. 08:23
Саша - молодец! А всякому кастрюльному рагульскому быдлу скоро натянут жопу на смереку! Будете опять еб@ться в схронах
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29 сентября 2021г. 08:28
Fidel ты еще не кастрирован по живому? Если ты в Украине находишься, то выйди и скажи это открыто, вылазь со своих катакомб диванный хрущ, когда ты скажешь это открыто то ты глотнешь фидель кастро свои яйца.поэтому беги в рашу и там бубли истертым свом языком.Хрущ .
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29 сентября 2021г. 08:43
Смотри,чтоб эту экзекуцию не провели с тобой фидельфуфел.
0 0
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29 сентября 2021г. 08:22
Если бы московито- проданый санька переехал жить в рашу, то московиты кречали бы наш наш победил! Хаха .кричали бы что он из ихнего крыма, а затем скажут , А вы знаете почему крым наш? Однажды вовка путлер, заблядовал с лавровым, и один из них забеременнел,и родил,двойню,и от этой двойни,пошол исконно московитый народ, Лошадеподобные тупые путлеровцы.
0 0
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29 сентября 2021г. 08:12
Вся петушня, которая тут поддерживает расейский мир, вместе с санькой, валите шлифовать языки о жопы своих московитых хозяев, саньку берите с собой, он тоже пусть почувствует кацапскую свободу .
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29 сентября 2021г. 08:08
Санька,красава..Он для страны за минуту сделал столько,что ублюдкам за свою вшивую жизнь не сделать
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