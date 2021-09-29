Усик: «Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России?»

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Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением, а также дал объяснения недавним скандалам, которые возникали из-за совместных фотографий украинских и российских спортсменов:

Это все хайп — люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные.

Где президент Зеленский смотрел мой бой, учитывая, что его не показывали в Украине? Не знаю, не работаю в сфере трансляций, и не могу сказать что-то по этому поводу».