Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»

Станислав Горуна / Фото: НОК Украины

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «Отдуши в душу» рассказал, почему он вступился за Ярославу Магучих, которую критиковали за фотографию с Марией Ласицкене:

А у нас есть ультраправые радикалы, которым нужно поддать огня в конфликт. И они добавили контекст. Тему спорта перевели в плоскость войны и воинов АТО, заполитизировали все, и давайте ее разносить. Девушку, которая завоевала для Украины очень важную медаль, а они ее начинают разрывать. Я, как мужик, рефлекторно, заступился за нее.

Захожу вечером в интернет. Читаю комментарии – победа. Потом проматываю – а не, оказывается измена. На меня, конечно, тонну го**а вылили, я тогда не знала, что будет такая реакция на написанное. Теперь, когда я знаю реакцию, я бы сделал это еще раз.