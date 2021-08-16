Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»
Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «Отдуши в душу» рассказал, почему он вступился за Ярославу Магучих, которую критиковали за фотографию с Марией Ласицкене:
Ну это пи***ц. Так дико, я просто не понимаю. Что произошло. Яся взяла принципиально важную медаль для Украины. Среди более чем сорока украинский легкоатлетов ей единственной удалось завоевать награду. Эйфория и так далее. И он в момент самой большой радости она берет украинский флаг, и с счастьем и радостью на лице бегает и фотографируется со всеми. Тем более, что фотографируется со своими соперницами, что является нормальным спортивным поведением достойного спортсмена, который себя уважает.
А у нас есть ультраправые радикалы, которым нужно поддать огня в конфликт. И они добавили контекст. Тему спорта перевели в плоскость войны и воинов АТО, заполитизировали все, и давайте ее разносить. Девушку, которая завоевала для Украины очень важную медаль, а они ее начинают разрывать. Я, как мужик, рефлекторно, заступился за нее.
Захожу вечером в интернет. Читаю комментарии – победа. Потом проматываю – а не, оказывается измена. На меня, конечно, тонну го**а вылили, я тогда не знала, что будет такая реакция на написанное. Теперь, когда я знаю реакцию, я бы сделал это еще раз.
Напомним, что министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал не давить на Магучих.