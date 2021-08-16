Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 2
Завтра 4
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Окончен
23:15 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 1:1 1-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 1:1 1-й тайм
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован
22:00 Монако - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Шериф - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж -:- Запланирован

Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»

Бронзовый призер Токио-2020 рассказал свою точку зрение о ситуации
Каратэ
17:59
Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»
Станислав Горуна / Фото: НОК Украины

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «Отдуши в душу» рассказал, почему он вступился за Ярославу Магучих, которую критиковали за фотографию с Марией Ласицкене:

Ну это пи***ц. Так дико, я просто не понимаю. Что произошло. Яся взяла принципиально важную медаль для Украины. Среди более чем сорока украинский легкоатлетов ей единственной удалось завоевать награду. Эйфория и так далее. И он в момент самой большой радости она берет украинский флаг, и с счастьем и радостью на лице бегает и фотографируется со всеми. Тем более, что фотографируется со своими соперницами, что является нормальным спортивным поведением достойного спортсмена, который себя уважает.

А у нас есть ультраправые радикалы, которым нужно поддать огня в конфликт. И они добавили контекст. Тему спорта перевели в плоскость войны и воинов АТО, заполитизировали все, и давайте ее разносить. Девушку, которая завоевала для Украины очень важную медаль, а они ее начинают разрывать. Я, как мужик, рефлекторно, заступился за нее.

Захожу вечером в интернет. Читаю комментарии – победа. Потом проматываю – а не, оказывается измена. На меня, конечно, тонну го**а вылили, я тогда не знала, что будет такая реакция на написанное. Теперь, когда я знаю реакцию, я бы сделал это еще раз.

Напомним, что министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал не давить на Магучих.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Станислав Горуна Ярослава Магучих

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
16 августа 2021г. 19:34
Перестав поважати Горуну після його 'Спорт - поза політикою'
0 0
Ответить
16 августа 2021г. 18:16
Вата с самопомощи ,депутат
0 0
Ответить

Новости по тегам

«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
18:28
1
Михаил Гераскевич: «Все возмутились расистским нападением на Беленюка, но почему нет реакции на видео, где Фарион поливает грязью Магучих?»
Михаил Гераскевич: «Все возмутились расистским нападением на Беленюка, но почему нет реакции на видео, где Фарион поливает грязью Магучих?»
Скелетон
14 августа 10:59
8
Продивус: «Магучих – не политик, не дипломат и даже не бизнесмен»
Продивус: «Магучих – не политик, не дипломат и даже не бизнесмен»
Olympics Токио-2020
13 августа 19:35
1
Наставник Ласицкене: «Острое соперничество Марии с Магучих сделает прыжки в высоту еще более зрелищной дисциплиной»
Наставник Ласицкене: «Острое соперничество Марии с Магучих сделает прыжки в высоту еще более зрелищной дисциплиной»
Легкая атлетика
13 августа 14:40
Замминистра обороны Украины: «Объяснение есть: фото объятий Маугчих со спортсменкой ОКР – это следствие эмоций»
Замминистра обороны Украины: «Объяснение есть: фото объятий Маугчих со спортсменкой ОКР – это следствие эмоций»
Легкая атлетика
13 августа 12:56
Ласицкене: «Никакие заявления не изменят моего теплого отношения к украинским девочкам»
Ласицкене: «Никакие заявления не изменят моего теплого отношения к украинским девочкам»
Olympics Токио-2020
13 августа 11:24
1

Новости: Каратэ

«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
18:28
Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»
Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»
17:59
Горуна: «Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена»
Горуна: «Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена»
9 августа 11:54
Терлюга: «Ничего так сильно не мотивирует, как гордость близких тебе людей за твои достижения»
Терлюга: «Ничего так сильно не мотивирует, как гордость близких тебе людей за твои достижения»
Токио-2020
9 августа 08:59
«Отстаньте от спортсменов с вашей е**ной политикой». Горуна выступил в поддержку Магучих
«Отстаньте от спортсменов с вашей е**ной политикой». Горуна выступил в поддержку Магучих
8 августа 22:48
Горуна: «Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана»
Горуна: «Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана»
Токио-2020
7 августа 09:58
Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Токио-2020
6 августа 16:15
Горуна взял бронзу Олимпийских Игр
Тема дня Горуна взял бронзу Олимпийских Игр
Токио-2020
6 августа 15:32
Показал свой класс. Горуна уверенно вышел в полуфинал Олимпийских игр, обеспечив себе бронзу
Показал свой класс. Горуна уверенно вышел в полуфинал Олимпийских игр, обеспечив себе бронзу
Токио-2020
6 августа 14:03
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости