Усик похвалил Хижняка, объяснил поражение Рогавы и признался, что ничего не знает о женском боксе

Александр Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в эфире «UA:Перший» поделился мнением о победах Александра Хижняка и Анны Лысенко, а также поражении Цотне Рогавы в боксерском олимпийском турнире Токио-2020.

О Хижняке

О Рогаве

Я не говорю, что Рогава мог перегореть. Просто Олимпийские игры – это своеобразные соревнования, к которым нужно быть готовым ментально. Великолепный поединок, можно было отдавать победу и туда, и туда. Но, как мы увидели, победу отдали представителю Британии. Но так бывает – это спорт. Не опускаем руки, нужно идти дальше.