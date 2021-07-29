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Усик похвалил Хижняка, объяснил поражение Рогавы и признался, что ничего не знает о женском боксе

Супертяжеловес – о выступлении украинцев на ОИ-2020
Olympics Токио-2020
12:17
Усик похвалил Хижняка, объяснил поражение Рогавы и признался, что ничего не знает о женском боксе
Александр Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в эфире «UA:Перший» поделился мнением о победах Александра Хижняка и Анны Лысенко, а также поражении Цотне Рогавы в боксерском олимпийском турнире Токио-2020.

О Хижняке

Смотрите, первый поединок, адаптация, парень раскачивается – все замечательно. Слава Богу, что у нас есть победа в лице Александра. Мы все надеемся, что он и дальше в таком же духе будет продолжать. Так что замечательный поединок. Все круто.

О Рогаве

Думаю, было мало времени для подготовки, потому что он завоевал лицензию вот-вот, уже накануне Олимпийских игр. Плюс, я думаю, какие-то есть переживания, потому что Олимпиада – это совершенно другой турнир. Психологически порой люди перегорают.

Я не говорю, что Рогава мог перегореть. Просто Олимпийские игры – это своеобразные соревнования, к которым нужно быть готовым ментально. Великолепный поединок, можно было отдавать победу и туда, и туда. Но, как мы увидели, победу отдали представителю Британии. Но так бывает – это спорт. Не опускаем руки, нужно идти дальше.


О Лысенко

Лысенко? Я совершенно ничего не знаю о женском боксе. Что могу сказать о ее перспективах? Я видел единственное, когда она тренировалась в зале. Я в одно время тренировался в этом же зале. Очень упорно она работала, так что, дай Бог ей победы. Привезет для страны и для себя медаль – я буду этому только рад.

Напомним, Лысенко и Хижняк – единственные представители Украины, которые продолжают выступления в боксерском турнире.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик Александр Хижняк Анна Лысенко Цотне Рогава

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