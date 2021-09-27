Усик поднялся на четвертую строчку рейтинга P4P по версии BoxRec. Ломаченко – 29-й
Усик вернулся в Украину после триумфа в поединке с Джошуа
Украинский боксер стал новым лидером супертяжелого дивизиона
27 сентября 09:22
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - mmamaniaНакануне обладатель титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) прилетел в Украину после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».