Усика отключат либо Джошуа упадет от бессилия. Как украинец попытается стать новым Мохаммедом Али

Представляем главный поединок сентября





Превью

Джошуа vs Усик / Фото: matchroom boxing

25 сентября на Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне состоится самое большое событие для украинского бокса со времен сражения Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Владимира Кличко. На этот раз британец снова будет в одном из углов, а ему оппозицию составит уже второй боксер с сине-желтым флагом – Александр Усик (18-0, 13 КО).



Организаторы поединка хотели сделать бой Джошуа с Тайсоном Фьюри за статус абсолютного чемпиона, но когда сделка не срослась, то взор пал на обязательного претендента по версии WBO.

В первом тяжелом весе Усик достиг самых высоких целей, сумев забрать все четыре титула, но впоследствии, он так и не был достойно принят в королевском дивизионе. На самом деле, этого стоило ожидать, поскольку крузервейт никогда не был авторитетом для супертяжей. Уж очень немногие становились чемпионами там, а затем успешно поднимались к большим дядям. Сразу на ум приходят Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй. Из других исторических личностей важно помнить, что Мухаммед Али и Майк Тайсон по габаритам были крузерами.

У Усика не было смысла оставаться в тяжелом весе, где им были побиты все топовые соперники, и поэтому он пришел за новыми вызовами к супертяжеловесам. К Александру в хэвивейте относились скептически, уж очень мал он в сравнении с местными боровами. Первый негативный звоночек мы услышали в бою с Ризом Уизерспуном, а продолжение в схватке с Дереком Чисорой. По тем поединкам стало понятно, что украинцу сложно справиться с несущимися на него 120-килограмовыми монстрами. Ему не хватало физической мощи, ну и тактические решения вызывали вопросы.

Также важно отметить, что тренировки супертяжеловеса негативно повлияли на Усика. Александр ради набора большей мышечной массы начал много работать в тренажерном зале с железом. Вскоре его подвело собственное тело. Сначала повреждение помешало бою с Карлосом Такамом, а затем из-за травмы пришлось отсрочить схватку с Чисорой. Перед Джошуа физическую форму украинца снова доверили готовить специалисту по кросфиту Валентину Литвинчуку. Прошлое их сотрудничество завершилось победой над Муратом Гассиевым, и на фоне травм грешно было не попробовать снова.

Не знаем, связано ли это с тренировками и питанием, но на взвешивании украинец показал свой самый большой вес в карьере – 100,5 кг. При этом он совершенно не заплывший. Зная, как работает Литвинчук, можно ожидать, что Усик готов на 12 раундов интенсивного противостояния.

Джошуа перед предстоящим боем также пытался тренироваться очень интенсивно, чтобы скрыть свои слабые стороны. Как мы помним, у него часто были проблемы с выносливостью, из-за чего раз за разом приходилось давать себе отдых в середине поединка, отдавая раунды сопернику. Усик же поставит перед Энтони задачу справиться с высоким темпом течение всех 12 раундов. Будь британец готов к Александру как в периоде после боя с Кличко и до поражения Энди Руису (ту его форму мы часто называли бодибилдерской), то сомнений в победе украинца мы бы не имели, поскольку тогда чемпион имел большие шансы свалиться от бессилия в середине боя.

После поражения от Руиса мы снова увидели боксера Джошуа, а не умеющего бить бодибилдера. В реванше этот парень показал свою хорошую школу, где бокс – это фехтование с дистанции. Энди был просто не готов к такому развитию ситуации и проиграл.

Какая сильная сторона Джошуа? Это его умение работать в атаке на средней дистанции, где он способен выбрасывать свои мощнейшие апперкоты и хуки. Джеб Энтони чаще использует, чтобы подойти к сопернику, прочувствовать его, удержать на расстоянии, но он не является боевой единицей как у Кличко-младшего. На ногах чемпион не такой разнообразный, как Усик, и от него максимум можно увидеть челнок, но зашагивание за ногу соперника и обрезание углов – редкое явление.

Важно отметить, что у Энтони есть проблемы в защите, поскольку, чтобы атаковать более низкого и быстрого соперника со средней дистанции, ему приходится открываться. Те же в свою очередь ныряют под его руки и наносят жесткий удар. Мы это видели в боях с Такамом, Поветкиным и Руисом. В бою с Усиком Энтони спасет лишь меньшая ударная мощь украинца.

Что же Усик сможет противопоставить Джошуа? Как мы писали ранее, у Александра очень хорошая выносливость, которая дополнена великолепным техническим арсеналом и скоростью. Украинец умеет резать углы, что станет проблемой для британца. К тому же, претендент много работает джебом, выстреливая ним, как очередями из автомата. Усика обвиняют в решении отказаться от мощных ударов, но многие умалчивают, что благодаря этому он и диктует свой темп боя. Никто не знает, какая бы была выносливость украинца, отдающего все силы в каждый свой удар.

Чего нам ждать в поединке? Мы считаем, что Джошуа попытается использовать свои габариты и много работать джебом, а когда будет возможность, то постарается достать соперника своей двойкой из бокового и апперкота. Энтони первую половину боя точно проведет в центре ринга, поджимая украинца к канатам. Когда же он станет менее вынослив, мы ждем, что он отдаст инициативу претенденту и попытается поймать того на контратаке апперкотом.

От Усика мы ждем подобного боя как с Кшиштофом Гловацки, когда он делал меньше, чем обычно, но не дал ничего сделать сопернику. После того как такой большой парень, как Энтони, начнет много мазать, то это повлияет на него как психологически, так и физически, поскольку силы в подобных ситуациях начнут покидать его тело. К тому же, Джошуа и ранее паниковал, когда бой шел не по его сценарию. А хорошего тренера у британца также нет, и между раундами его точно не успокоят. Угол британца во время боя надеется, что их боксер сам что-то придумает, поскольку их советы редко можно назвать дельными.

Главная проблема описанной нами тактики будет состоять в габаритах Джошуа. От летящих рук такого громилы сложнее уйти, чем от маленьких Гловацки и Гассиева. Но мы все равно сомневаемся, что Александр будет придумывать велосипед, и поэтому ставим на такой его подход к бою.

Очень важной в предстоящем поединке будет концентрация. Если Усик сохранит ее на все 12 раундов, то может рассчитывать на победу в том случае, если его не подведет тело. Джошуа – фаворит этого боя, поскольку имеет габариты и огневую мощь, с которой ранее украинец не встречался.

Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua