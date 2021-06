В лагерь Фьюри для подготовки к бою с Уайлдером прибыл экс-чемпион мира

Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) усердно готовится к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), который пройдет 24 июля в Лас-Вегасе, США.



В тренировочный лагерь «Цыганского короля» прибыл экс-чемпион мира Джозеф Паркер (29-2, 21 KO).

Vegas camp with @Tyson_Fury and the team just under 5 weeks to go. See you soon @AndyLeeBoxing pic.twitter.com/2WwdZjxZTw