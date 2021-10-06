В Сеть попало видео тяжеленого костюма, в котором Уайлдер выйдет на бой с Фьюри

Опыт предыдущего выхода ничему не научил «Бронзового бомбардировщика»

Фото: Business Insider India

В Сеть попало видео, на котором Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) примеряет костюм, в котором выйдет на бой против чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Как видим, костюм действительно эффектный, однако снова очень тяжелый. Напомним, одной из причин поражения во втором бою Уайлдер назвал вес костюма (около 16 кг), в котором он выходил на бой.

Бой состоится 9 октября. Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.