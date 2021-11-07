Вдвое больше, чем у Усика и Джошуа вместе взятых. Известен гонорар Альвареса за бой с Плантом

Мексиканец получил жирный чек

Сауль Альварес / Фото: Twitter Альвареса

Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) стал первым абсолютным чемпионом суперсреднего дивизиона. В бою за корону дивизиона Канело нокаутировал Калеба Планта (21-1, 12 KO).



Журналист Дэн Рафаэль в своем Twitter сообщил, что мексиканец гарантировано получит 40 миллионов долларов, в то время как американец в четыре раза меньше – 10 миллионов.

The #CaneloPlant #boxing main event combined guaranteed money is $50 million -- $40M for Canelo, $10M for Plant. What's the entire #UFC268 card combined purse? I'd imagine a tiny fraction of that. — Dan Rafael (@DanRafael1) November 7, 2021

Отметим, что гонорары Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усик (19-0, 13 KO) в титульный поединке в «королевском» дивизионе совместно составили менее 20 миллионов долларов.