Вдвое больше, чем у Усика и Джошуа вместе взятых. Известен гонорар Альвареса за бой с Плантом

Сауль Альварес / Фото: Twitter Альвареса

Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) стал первым абсолютным чемпионом суперсреднего дивизиона. В бою за корону дивизиона Канело нокаутировал Калеба Планта (21-1, 12 KO).



Журналист Дэн Рафаэль в своем Twitter сообщил, что мексиканец гарантировано получит 40 миллионов долларов, в то время как американец в четыре раза меньше – 10 миллионов.

The #CaneloPlant #boxing main event combined guaranteed money is $50 million -- $40M for Canelo, $10M for Plant. What's the entire #UFC268 card combined purse? I'd imagine a tiny fraction of that.