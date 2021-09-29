Вечер бокса Усик – Джошуа под необычным ракурсом

Нам показали не только боксеров, но и эмоции людей, которые за них переживали

Фото: Getty Images

25 сентября в Лондоне состоялся большой вечер бокса, в главном событии которого украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) победил местного боксера Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.

Один из трансляторов боя Sky Sports показал, как выглядел вечер бокса из довольно необычного ракурса:

Усик – Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.