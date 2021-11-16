Владимир Кличко дал совет начинающим боксерам, который сделает лучше любого
Владимир Кличко: «В начале пути я дрался почти каждую неделю – и мне это безумно нравилось»
Украинец рассказал, что постоянные победы придали ему уверенности в себе
15:01
Фото: Instagram
Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко признался, что ему очень нравилось начало профессиональной карьеры, когда он очень часто проводил бои:
Есть ли риск стать самоуверенным, если только побеждаешь? Знаете, у этой медали есть две стороны, но мне это безумно нравилось. Я сражался шестнадцать раз за чуть более, чем год. Я помню был месяц, когда дрался почти каждую неделю. Суббота – бой, суббота – поединок. Это дало мне уверенность в себе. И мне это нравилось.
Когда тебе двадцать лет, ты не так в себе и уверен. Ты не знаешь окружающий мир, не знаешь себя. Так что я накапливал опыт, меня будто экзаменовали в ринге. Я любил эти вызовы и уверенность в себе, которую благодаря ним получал. Я был невероятно занят – 16 боев за год. Это очень много, но и великолепно в то же время.
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Также Владимир вспомнил о своем первом поединке и рассказал, почему не находился в углу брата во время его дебюта.
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