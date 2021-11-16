Владимир Кличко: «В начале пути я дрался почти каждую неделю – и мне это безумно нравилось»

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Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко признался, что ему очень нравилось начало профессиональной карьеры, когда он очень часто проводил бои:



Когда тебе двадцать лет, ты не так в себе и уверен. Ты не знаешь окружающий мир, не знаешь себя. Так что я накапливал опыт, меня будто экзаменовали в ринге. Я любил эти вызовы и уверенность в себе, которую благодаря ним получал. Я был невероятно занят – 16 боев за год. Это очень много, но и великолепно в то же время.