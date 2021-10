Вот с кем подерется Ломаченко. Он наглухо вырубил соперника в первом поединке после поражения от Лопеса

Джейсон Мартинес в нокауте / Фото - Top Rank

Дата и соперник уже есть. Все мы прекрасно понимаем, что если инсайдеры ESPN сообщают, что Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) 11 декабря в Нью-Йорке подерется с Ричардом Комми (30-3, 27 КО), то так оно и будет. Было бы немного странно, если бы транслятор поединка давал какие-то лживые инсайды, не так ли?

Об этой дате и об этом сопернике уже были разговоры. Все понимали к чему это идет – Ломаченко во втором поединке кряду подерется с бывшим соперником Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

C Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) разобраться получилось даже более, чем просто уверенно. Многие называют тот бой едва ли не лучшим во всей профессиональной карьере украинца. Теперь новый вызов – мощно бьющий экс-чемпион мира Комми.

Он уступал трижды в своей карьере. Сначала кряду. Оба раза раздельным решением судей. Оба раза на территории соперника. Но после этого подопечный, тренера, успел завоевать пояс чемпиона мира, нокаутироватьи сойтись с Лопесом.

В поединке против Теофимо судьи уже были ни при чем – американец нокаутировал соперника во втором раунде. Но отдайте Комми должное – не многие поднялись бы после того, что в него прилетело. Ганец сумел это сделать. Правда, лучше ему от этого не стало.

Видео нокаута в бою Лопес – Комми:

После того поражения в декабре 2019 года Ричард провел всего один бой. Через 14 месяцев после встречи на Madison Square Garden боксировал в пузыре в Лас-Вегасе. Планировалось, что это будет обычный рейтинговый бой. Но, по итогу, его 10-раундовый поединок против Джексона Мартинеса (19-2, 7 КО) стал главным событием вечера бокса.

Во главе карда изначально стоял поединок Джо Смит – Максим Власов за вакантный пояс WBO в полутяжелом весе. Но россиянин в последний момент сдал положительный тест на COVID-19 (в апреле встреча все же состоялась и американец победил решением большинства судей). Получается, бой Комми возглавил шоу 13 февраля. И болельщики, должно быть, остались довольны.

Доминиканец Мартинес тоже возвращался после поражения. Если Ричард уступил Лопесу, то Джексон – его хорошему другу Роландо Ромеро, который забрал себе пояс временного чемпиона WBA (нам нужно еще больше поясов в одном весе!).

Комми завершил бой в шестом раунде. В его последнюю минуту Мартинес сначала оказался в нокдауне, а после того, как поднялся – улетел в нокаут. Глухой.

Видео нокаута в бою Комми – Мартинес:

На момент остановки боя Ричард вел на записках двух судей 49:46, 48:47, а у третьего уступал 47:48. Но когда у тебя в руках есть такой динамит, то никакие судьи не помеха.

Перед тем поединком ганец заявил, что выходит на бой только ради одного – в ближайшем будущем вновь завоевать пояс чемпиона мира:

После победы над Мартинесом Комми станцевал прямо в ринге, а затем получил поздравление от Лопеса. Теофимо пришел поддержать своего бывшего соперника – и тот был очень ему признателен.

.@TeofimoLopez and @JuniorLboxing couldn’t hide their excitement during the Richard Commey knockout. #CommeyMarinez pic.twitter.com/lG8bYZIzmh