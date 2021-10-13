Котельник раскрыл имя одного из спарринг-партнеров Усика в его подготовке к бою с Джошуа
Все еще в неплохой форме. Украинский экс-чемпион мира тренируется в зале Мейвезера
Андрей Котельник приехал в Лас-Вегас
15:10
Андрей Котельник / фото - Спорт24
Экс-чемпион мира в первой полусредней весовой категории, а ныне менеджер украинского проспекта супертяжелого веса Виктора Выхриста (8-0, 6 КО), Андрей Котельник провел тренировку в легендарном зале Флойда Мейвезера в Лас-Вегасе.
Котельник вместе с Выхристом прибыл в США неделю назад. Его подопечный дрался в андеркарде третьего боя Фьюри – Уайлдер и добыл яркую победу нокаутом, вырубив Майка Маршалла (6-2-1, 4 КО) уже во втором раунде их боя.
Напомним, Выхрист прокомментировал слою победу в дебютном бою на ринге США.